Прямой эфир

На юге Канады прекратили добычу нефти и газа из-за сильных пожаров

29 мая 2025 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сильные лесные пожары на юге Канады заставили власти прекратить добычу нефти и газа. Пламя вплотную приблизилось к месторождениям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Канады прекратили добычу нефти и газа из-за сильных пожаров-2

Компании ежедневно теряют миллионы долларов. В опасной зоне оказались жители двух городов. Более двух тысяч человек уже покинули свои дома и переехали в специально созданные центры приема. Еще 50 тысяч получили предписание готовиться к эвакуации. Несмотря на все усилия пожарных и авиации, остановить наступление огненной стихии не удается.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
9-й пуск ракеты Starship закончился аварией
29 мая 2025 06:09

9-й пуск ракеты Starship закончился аварией

США сохранят свой военный контингент в Польше
29 мая 2025 06:00

США сохранят свой военный контингент в Польше

Гигин о пертурбациях Трампа: выстраивать политику исходя из того, что он заявляет, говорит о низком уровне этих политиков
28 мая 2025 20:50

Гигин о пертурбациях Трампа: выстраивать политику исходя из того, что он заявляет, говорит о низком уровне этих политиков