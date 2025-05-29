На юге Канады прекратили добычу нефти и газа из-за сильных пожаров

Компании ежедневно теряют миллионы долларов. В опасной зоне оказались жители двух городов. Более двух тысяч человек уже покинули свои дома и переехали в специально созданные центры приема. Еще 50 тысяч получили предписание готовиться к эвакуации. Несмотря на все усилия пожарных и авиации, остановить наступление огненной стихии не удается.