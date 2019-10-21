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На Японию надвигаются два мощных тайфуна

21 октября 2019 08:19
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Новости Японии. На Японию, которая ещё не оправилась от разрушительного тайфуна «Хагибис», надвигаются два новых бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На Японию надвигаются два мощных тайфуна-1

Ожидается, что непогода ударит по побережью уже 22 октября. Порывы ветра достигают 45 метров в секунду. А к ночи 26 числа восточного побережья достигнет 21-й по счету тайфун.

На Японию надвигаются два мощных тайфуна-4

Приближающаяся к стране непогода может помешать церемонии вступления на престол нового императора Нарухито. Торжественные мероприятия, на которые приглашены более 200 глав государств и высокопоставленных особ назначены на 22 октября.

На Японию надвигаются два мощных тайфуна-7

В Японии ещё не устранили последствия «Хагибиса», который привел к гибели 79 человек. В результате разгула стихии пострадали около 400 граждан.

# тайфун # Фотофакт

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