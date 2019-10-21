На Японию надвигаются два мощных тайфуна

Новости Японии. На Японию, которая ещё не оправилась от разрушительного тайфуна «Хагибис», надвигаются два новых бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что непогода ударит по побережью уже 22 октября. Порывы ветра достигают 45 метров в секунду. А к ночи 26 числа восточного побережья достигнет 21-й по счету тайфун.

Приближающаяся к стране непогода может помешать церемонии вступления на престол нового императора Нарухито. Торжественные мероприятия, на которые приглашены более 200 глав государств и высокопоставленных особ назначены на 22 октября.