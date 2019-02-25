На выборах в Молдове лидируют социалисты

Новости Молдовы. Партия социалистов лидирует на парламентских выборах в Молдове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За неё проголосовали более 30% избирателей. Правящая партия идет третьей.
Новости Молдовы. Партия социалистов лидирует на парламентских выборах в Молдове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За неё проголосовали более 30% избирателей. Правящая партия идет третьей.
Явка избирателей составила почти 50%. Впервые голосование проходило по смешанной системе: граждане отдавали свой голос не только за партию, но и за кандидатов в депутаты по одномандатным округам.
Подсчёт голосов продолжится до полудня. В ЦИК должны поступить данные из избирательных участков за рубежом. Они были открыты и в Беларуси. В нашей стране проживает 2400 граждан Молдовы.