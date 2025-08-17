На видимой стороне Солнца практически исчезли пятна – чего ждать на Земле

С поверхности Солнца практически пропали солнечные пятна, что указывает на снижение вспышечной активности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным Лаборатории, на открытой стороне Солнца практически не остается солнечных пятен, аналогичная ситуация наблюдается и на дальней стороне. Это обстоятельство может привести к тому, что в ближайшие дни вспышки будут полностью прекращены, что является хорошей новостью для людей.

Резкого повышения солнечной активности ученые не ожидают, но с начала недели возможны магнитные бури из-за подхода корональной дыры.

Такие бури могут нарушить работу энергосистем, навигацию и связь, а также повлиять на миграцию животных. Воздействие на здоровье людей пока не подтверждено.