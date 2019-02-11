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В США из-за сильных снегопадов отменены около 200 авиарейсов, введён режим ЧС

11 февраля 2019 07:03
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Новости США. В американском штате Вашингтон сильные снегопады оставили без электричества более 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из-за сильных снегопадов отменены около 200 авиарейсов, введён режим ЧС-1

Главная проблема – ветки и деревья, упавшие под тяжестью снега на линии электропередачи. Во многих городах высота снежного покрова уже превысила 20 сантиметров. Бушующая стихия стала причиной отмены около 200 авиарейсов. По всему штату введен режим чрезвычайной ситуации.

Во избежание обморожения власти рекомендуют жителям свести к минимуму нахождение вне отапливаемых помещений.

В США из-за сильных снегопадов отменены около 200 авиарейсов, введён режим ЧС-4

В США из-за сильных снегопадов отменены около 200 авиарейсов, введён режим ЧС-6

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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