На участников соревнований по ловле улиток в Индонезии обрушился мост

Принять участие в соревнованиях и посмотреть на зрелище пришли сотни человек. А конкретно на мосту в момент обрушения находились несколько десятков людей. На кадрах видно, как в считаные секунды веселье у воды превращается в общую панику и крики. В результате 32 человека ранены, у многих из них переломы. Обошлось без жертв. А люди, которые были рядом, оперативно начали помогать пострадавшим. Известно, что во время состязания полицейские предупреждали людей, что стоять на шаткой конструкции нельзя, однако эти просьбы были проигнорированы.