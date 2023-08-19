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На участников соревнований по ловле улиток в Индонезии обрушился мост

19 августа 2023 16:43
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Новости Индонезии. Состязание по ловле улиток в Индонезии завершилось падением моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На участников соревнований по ловле улиток в Индонезии обрушился мост-1

Принять участие в соревнованиях и посмотреть на зрелище пришли сотни человек. А конкретно на мосту в момент обрушения находились несколько десятков людей. На кадрах видно, как в считаные секунды веселье у воды превращается в общую панику и крики. В результате 32 человека ранены, у многих из них переломы. Обошлось без жертв. А люди, которые были рядом, оперативно начали помогать пострадавшим. Известно, что во время состязания полицейские предупреждали людей, что стоять на шаткой конструкции нельзя, однако эти просьбы были проигнорированы.

# Обушение моста # Новости Индонезии # Фотофакт

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