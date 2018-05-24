Прямой эфир

На севере Италии пассажирский поезд столкнулся с фурой. Два человека погибли, 18 пострадали

24 мая 2018 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Инцидент произошел недалеко от города Турин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Италии пассажирский поезд столкнулся с фурой. Два человека погибли, 18 пострадали-1

Водитель грузовика начал пересекать железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора и застрял на переезде. Машинист поезда остановить состав не смог.

На севере Италии пассажирский поезд столкнулся с фурой. Два человека погибли, 18 пострадали-4

В результате от удара локомотив и два вагона сошли с рельсов.

Машинист поезда погиб на месте,

еще один человек скончался в больнице. На месте ЧП продолжают работать спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

На севере Италии пассажирский поезд столкнулся с фурой. Два человека погибли, 18 пострадали-7

По факту происшествия проводится проверка. Движение поездов по этому направлению временно остановлено.

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как квадрокоптер. В Казахстане будут производить военные беспилотники
24 мая 2018 07:22

Как квадрокоптер. В Казахстане будут производить военные беспилотники

Израильтян призвали ограничить использование воды: в стране действует засуха
24 мая 2018 06:53

Израильтян призвали ограничить использование воды: в стране действует засуха

Выход из ЕС стоил каждому домохозяйству Великобритании 1000 евро
23 мая 2018 17:28

Выход из ЕС стоил каждому домохозяйству Великобритании 1000 евро