На севере Италии пассажирский поезд столкнулся с фурой. Два человека погибли, 18 пострадали

Новости Италии. Инцидент произошел недалеко от города Турин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель грузовика начал пересекать железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора и застрял на переезде. Машинист поезда остановить состав не смог.

В результате от удара локомотив и два вагона сошли с рельсов. Машинист поезда погиб на месте, еще один человек скончался в больнице. На месте ЧП продолжают работать спасатели и сотрудники правоохранительных органов.