На севере Италии пассажирский поезд столкнулся с фурой. Два человека погибли, 18 пострадали

Новости Италии. Инцидент произошел недалеко от города Турин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Инцидент произошел недалеко от города Турин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель грузовика начал пересекать железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора и застрял на переезде. Машинист поезда остановить состав не смог.
В результате от удара локомотив и два вагона сошли с рельсов.
Машинист поезда погиб на месте,
еще один человек скончался в больнице. На месте ЧП продолжают работать спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
По факту происшествия проводится проверка. Движение поездов по этому направлению временно остановлено.