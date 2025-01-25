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На севере Греции прошли масштабные протесты фермеров

25 января 2025 17:44
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Жарче обычного в эти дни в Греции. На севере страны разгорелись масштабные протесты фермеров, разочарованных мизерной компенсацией убытков из-за потери урожая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Греции прошли масштабные протесты фермеров-2

Власти разводят руками и заявляют, что и так выделяют миллиарды на восстановление хозяйств. Однако растущие цены на энергоносители и конкуренция с импортной продукцией в буквальном смысле съедают все выплаты. Напомним, что в последние годы вся южная Европа страдает от экстремальных погодных условий.

В Греции из-за высоких температур, наводнений и лесных пожаров стало практически невозможно выращивать оливковые деревья, каштаны и хлопок. Удар, который наносит природа аграриям Европы, неизмерим. Но правительства стран все равно надеются задобрить граждан своими пустыми обещаниями.

# Экономический кризис

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