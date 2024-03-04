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На севере Аргентины введён режим ЧС из-за масштабных наводнений

04 марта 2024 08:02
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Север Аргентины уходит под воду из-за масштабных наводнений, вызванных проливными дождями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Аргентины введён режим ЧС из-за масштабных наводнений-1

Больше всего от стихии пострадал город Корриентес. Там за сутки выпало около 30 сантиметров осадков. Были затопленные улицы, машины, повреждены дома. Перестал работать общественный транспорт, нет электричества и связи, отменены занятия в школах.

Полиция сообщает, что зафиксированы факты мародерства и грабежей затопленных магазинов. Местные власти назвали эти наводнения беспрецедентными. Правительство провинции объявило чрезвычайную ситуацию. Из затопленных районов эвакуированы около тысячи человек.

# Природные катаклизмы # Новости Аргентины

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