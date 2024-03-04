На севере Аргентины введён режим ЧС из-за масштабных наводнений

Север Аргентины уходит под воду из-за масштабных наводнений, вызванных проливными дождями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего от стихии пострадал город Корриентес. Там за сутки выпало около 30 сантиметров осадков. Были затопленные улицы, машины, повреждены дома. Перестал работать общественный транспорт, нет электричества и связи, отменены занятия в школах.

Полиция сообщает, что зафиксированы факты мародерства и грабежей затопленных магазинов. Местные власти назвали эти наводнения беспрецедентными. Правительство провинции объявило чрезвычайную ситуацию. Из затопленных районов эвакуированы около тысячи человек.