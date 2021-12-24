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На санях с оленьей упряжкой и мешком подарков. Санта направился в волшебное путешествие из резиденции в Лапландии

24 декабря 2021 09:35
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Новости Финляндии. Приближение Нового года уже сильно ощущается. Санта-Клаус уже отправился в волшебное путешествие из своей резиденции в Лапландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На санях с оленьей упряжкой и мешком подарков. Санта направился в волшебное путешествие из резиденции в Лапландии-1

Все происходило в лучших традициях – оленья упряжка и деревянные сани, с мешком подарков для тех, кто хорошо себя вел в 2021 году. Подручные Санты устроили ему веселые и шумные проводы, ведь тому предстоит долгий путь и серьезная работа – раздать подарки и поздравить всех с наступающим Рождеством и Новым годом.

# Новый год # Санта-Клаус # Фотофакт

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