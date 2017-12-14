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На саммите Организации исламского сотрудничества признали Восточный Иерусалим столицей Палестины

14 декабря 2017 07:50
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Новости Израиля. Распри вокруг статуса Восточного Иерусалима выходят на мировой уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На саммите Организации исламского сотрудничества признали Восточный Иерусалим столицей Палестины-1

Конфликт о принадлежности региона обсудили на саммите Организации исламского сотрудничества в Турции. По итогам встречи представители почти 60 государств подписали коммюнике. В нем говорится о признании Восточного Иерусалима столицей Палестины.

В Израиле арестованы 30 палестинцев и один из лидеров ХАМАС

На саммите Организации исламского сотрудничества признали Восточный Иерусалим столицей Палестины-4

Ранее движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады. Хотя и без того в регионе вот уже неделю идут столкновения между палестинцами и израильскими силовиками. Напомним, новый виток напряженности на Ближнем Востоке спровоцировало заявление президента США о признании Восточного Иерусалима столицей Израиля.

Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля

# Фотофакт # Палестина-Израиль

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