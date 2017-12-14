На саммите Организации исламского сотрудничества признали Восточный Иерусалим столицей Палестины

Новости Израиля. Распри вокруг статуса Восточного Иерусалима выходят на мировой уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт о принадлежности региона обсудили на саммите Организации исламского сотрудничества в Турции. По итогам встречи представители почти 60 государств подписали коммюнике. В нем говорится о признании Восточного Иерусалима столицей Палестины. В Израиле арестованы 30 палестинцев и один из лидеров ХАМАС