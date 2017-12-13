В Израиле арестованы 30 палестинцев и один из лидеров ХАМАС

Новости Израиля. Израильские правоохранители взяли под стражу одного из лидеров ХАМАС и более 30 палестинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейды прошли в нескольких районах западного берега реки Иордан. Задержанных подозревают в причастности к террористической деятельности, а также насилии в отношении гражданских лиц и солдат. Напомним, что причиной обострения отношений между Израилем и Палестиной стало заявление Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей еврейского государства.