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В Турции ливни привели к разрушительным наводнениям: есть погибшие

10 июня 2019 12:07
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Новости Турции. Мощные ливни затопили Анкару: погибли как минимум три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции ливни привели к разрушительным наводнениям: есть погибшие-1

В Турции ливни привели к разрушительным наводнениям: есть погибшие-3

9 июня в стране выпало рекордное количество осадков. Наибольший удар пришелся на районы Этимесгут и Чанкая. Там затоплены несколько десятков зданий. Движение транспорта заблокировано. Наблюдается угроза оползней.

В Стамбуле из-за наводнений жители были вынуждены передвигаться вплавь. По прогнозу синоптиков, сильные дожди в ближайшее время повторятся и затронут всю европейскую часть страны. Власти призывают людей не выходить из домов и повременить с использованием автомобилей.

В Турции ливни привели к разрушительным наводнениям: есть погибшие-6

В Турции ливни привели к разрушительным наводнениям: есть погибшие-8

# Наводнение # Фотофакт

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