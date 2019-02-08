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На пожаре в Германии погибли 5 человек

08 февраля 2019 12:06
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Новости германии. Пожар в немецком Ламбрехте унёс 5 жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На пожаре в Германии погибли 5 человек-1

Возгорание произошло на мансардном этаже многоквартирного дома. Большинство жителей смогли выбраться из горящего здания самостоятельно.

На пожаре в Германии погибли 5 человек-4

Прибывшие к месту ЧП пожарные смогли предотвратить распространение огня и оперативно ликвидировать возгорание. Однако избежать жертв всё же не удалось. По предварительным данным, детей среди погибших нет. Причины инцидента не названы.

# Пожар в доме # Фотофакт

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