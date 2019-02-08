На пожаре в Германии погибли 5 человек

Новости германии. Пожар в немецком Ламбрехте унёс 5 жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие к месту ЧП пожарные смогли предотвратить распространение огня и оперативно ликвидировать возгорание. Однако избежать жертв всё же не удалось. По предварительным данным, детей среди погибших нет. Причины инцидента не названы.