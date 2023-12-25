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На пляжи Дании с корабля выбросило тысячи пар обуви

25 декабря 2023 09:49
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Как сообщило в понедельник, 25 декабря, Датское радио, на пляжи Дании на берег выбросило тысячи пар обуви, передает ТАСС. Обувь «решила сбежать» с судна компании-перевозчика Maersk из-за случившегося шторма «Пиа».

Среди разбросанной на пляже обуви также нашлись пластиковые колеса и медицинское оборудование. По словам представителя береговой охраны, содержимое убежавших с судна контейнеров встречается на протяжении 14 километров пляжа.

Как отмечает ТАСС, местным жителям запрещено присваивать себе находки, так как содержимое этих контейнеров находится во владении компании Maersk.

# Курьезы

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