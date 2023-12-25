Миллионы верующих по всему миру отмечают Рождество. Какие мероприятия пройдут в Вифлееме?

Миллионы верующих по всему миру отмечают Рождество. Это один из главных христианских праздников. Чтут его традиции католики, протестанты и все те, кто следует Григорианскому календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно местом притяжения верующих в этот день становится Вифлеем. Именно здесь, согласно преданию, родился Иисус Христос. В этом году из-за событий в секторе Газа в городе решили отменить праздничные мероприятия, однако религиозные церемонии все же проходят. Полуночная месса, возглавил которую Латинский Патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, уже завершилась. Тем временем в Ватикане центром рождественских мероприятий стал собор Святого Петра.

Традиционное обращение Папы Римского Франциска прозвучит в полдень. Верующие ожидают появления понтифика на балконе собора, откуда он выступит. Накануне Папа провел праздничную мессу под звуки колоколов и органа и обратился к жителям по всему миру. Он призвал не путать праздник с потребительством, отметить его скромно и без расточительства.