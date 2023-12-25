В Украине не знают, каким образом исполнить требование властей по мобилизации дополнительных 500 тысяч человек, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью Deutsche Welle [признан экстремистским ресурсом на территории Республики Беларусь – прим. ред.], информирует РИА Новости. Как сказал Марченко, добровольцы, которые хотели сами пойти служить в ряды украинской армии, уже закончились, и как осуществить призывные мероприятия, никто не знает.

По словам генерала, взамен потерь в 100 человек на фронте мобилизуют лишь 20. Однако Марченко ничего не имеет против предложения снизить предельный призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет. Также он раскритиковал идею отправлять массово на линию фронта женщин.

«2023 год был тяжелым. Прогнозы сейчас делать не лучшая идея. Я не открою большую тайну, если скажу, что армии не хватает артиллерийских снарядов», – подытожил Дмитрий Марченко.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что Генеральный штаб ВСУ требует мобилизовать дополнительные 500 тысяч человек. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что на осуществление данной инициативы уйдет как минимум год.