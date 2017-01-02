На площади в Багдаде на воздух взлетел автомобиль: 30 человек погибли, более 60 ранены

Новости Ирака. 30 человек погибли, более 60 получили ранения. 2 января в Багдаде на одной из самых оживленных площадей – Мадинат-эс-Садр – на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. За рулем находился террорист-смертник. Он привел в действие взрывное устройство, когда рядом собралось много людей.

Это уже второе нападение за последние дни в Багдаде. 31 декабря взрывы прогремели на рынке в центре иракской столицы. Тогда атака унесла жизни десятков мирных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.