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На Мадейре автобус с туристами из Германии попал в аварию: погибли 29 человек

18 апреля 2019 08:09
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Новости Португалии. Серьезное ДТП в Португалии: погибли 29 человек. Авария произошла на острове Мадейра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Мадейре автобус с туристами из Германии попал в аварию: погибли 29 человек-1


Туристический автобус съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. В салоне транспорта находились более 50 туристов. По данным местных СМИ, все пассажиры – граждане Германии. Среди раненных два португальца – водитель и гид.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. На месте ЧП работают правоохранители. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на повороте. В связи с трагедией власти острова объявили трехдневный траур.

На Мадейре автобус с туристами из Германии попал в аварию: погибли 29 человек-4

На Мадейре автобус с туристами из Германии попал в аварию: погибли 29 человек-6

# Авария # Фотофакт

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