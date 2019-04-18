На Мадейре автобус с туристами из Германии попал в аварию: погибли 29 человек

Новости Португалии. Серьезное ДТП в Португалии: погибли 29 человек. Авария произошла на острове Мадейра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Туристический автобус съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. В салоне транспорта находились более 50 туристов. По данным местных СМИ, все пассажиры – граждане Германии. Среди раненных два португальца – водитель и гид.