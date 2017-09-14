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На Курилах поймали редкую рыбу весом более тонны: улов скормили медведям

14 сентября 2017 09:05
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Новости России. 9 сентября на Курилах поймали редкую рыбу – луну. Самая крупная из современных костных рыб весила более тонны.

По информации sakhalin.info, этот улов – довольно редкий. В европейских странах мясо рыбы в пищу не употребляется, но в некоторых регионах Азии блюда из рыбы-луны считаются деликатесом.

На Курилах поймали редкую рыбу весом более тонны: улов скормили медведям -1

Фото: sakhalin.info

Крупную находку весом в 1100 килограмм скормили медведям, потому что ее доставили на берег только через несколько дней после улова, и мясо успело испортиться. Как отметили в издании, рыбу хотел забрать себе для изучения местный музей, но не успел.

В августе 2017 года рыбаки выловили в Днепре 100-килограммового сома – здесь подробнее.

# Фотофакт # Рыбалка

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