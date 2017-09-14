На Курилах поймали редкую рыбу весом более тонны: улов скормили медведям

По информации sakhalin.info, этот улов – довольно редкий. В европейских странах мясо рыбы в пищу не употребляется, но в некоторых регионах Азии блюда из рыбы-луны считаются деликатесом.

Крупную находку весом в 1100 килограмм скормили медведям, потому что ее доставили на берег только через несколько дней после улова, и мясо успело испортиться. Как отметили в издании, рыбу хотел забрать себе для изучения местный музей, но не успел.