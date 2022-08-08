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На Кубе третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе

08 августа 2022 09:19
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Новости Кубы. На Кубе уже третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе, который возник после удара молнии. Повреждены три резервуара из восьми. Из уцелевших уже начали откачку топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубе третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе-1

Для тушения пожара на Кубу прилетели более 100 военных из Мексики и Венесуэлы, а из прилегающих районов эвакуированы около 5 тысяч жителей. Сообщается, что один человек погиб, более 120 пострадали, еще 17 пропали без вести. Стоит отметить, что нефтебаза находится рядом с одной из главных электростанций Кубы. И если пожар не удастся потушить, то это обернется массовым отключением электроэнергии в стране.

# Пожар # Новости Кубы # Фотофакт

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