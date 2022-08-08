На Кубе третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе

Новости Кубы. На Кубе уже третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе, который возник после удара молнии. Повреждены три резервуара из восьми. Из уцелевших уже начали откачку топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тушения пожара на Кубу прилетели более 100 военных из Мексики и Венесуэлы, а из прилегающих районов эвакуированы около 5 тысяч жителей. Сообщается, что один человек погиб, более 120 пострадали, еще 17 пропали без вести. Стоит отметить, что нефтебаза находится рядом с одной из главных электростанций Кубы. И если пожар не удастся потушить, то это обернется массовым отключением электроэнергии в стране.