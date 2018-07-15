На Кубе срок полномочий президента ограничат 10 годами

Новости Кубы. Такую поправку приняли парламентарии к новой конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кубы. Такую поправку приняли парламентарии к новой конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас пребывание на высшем государственном посту по времени никак не ограничено. Новая конституция также установит должность президента и вице-президента республики, и признает право частной собственности. После одобрения изменений парламентом, они будут вынесены на народный референдум.