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На Кубе срок полномочий президента ограничат 10 годами

15 июля 2018 13:15
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Новости Кубы. Такую поправку приняли парламентарии к новой конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубе срок полномочий президента ограничат 10 годами-1

Сейчас пребывание на высшем государственном посту по времени никак не ограничено. Новая конституция также установит должность президента и вице-президента республики, и признает право частной собственности. После одобрения изменений парламентом, они будут вынесены на народный референдум.

# Президентские выборы # Фотофакт

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