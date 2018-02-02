На Кубе совершил самоубийство старший сын Фиделя Кастро. Ему было 68 лет

Новости Кубы. 1 февраля старший сын Фиделя Кастро покончил с собой на 69 году жизни.

По сведениям информагентства Prensa Latina, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт за несколько месяцев до самоубийства находился в сильной депрессии. Его госпитализировали, но позже мужчина стал лечиться дома, время от времени проходя процедуры в медицинском учреждении.

Кастро-младший являлся советником по науке Госсовета Кубы. Последние шесть лет мужчина занимал должность заместителя президента Кубинской академии наук. С 2013 года он представлял социалистическое островное государство при Объединённом институте ядерных исследований.

За свою жизнь покойный написал 11 книг и более 150 научных статей. И получил международное признание.

Покойный оставил предсмертную записку. Написанное в ней не разглашается. Похороны Кастро Диас-Баларта будут организованы по решению семьи.