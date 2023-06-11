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На Кубе из-за сильных ливней началось масштабное наводнение

11 июня 2023 09:35
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Новости Кубы. Один человек погиб. Тысячи эвакуированы. В восточном регионе Кубы продолжаются ливни, они уже привели к масштабным наводнениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На Кубе из-за сильных ливней началось масштабное наводнение-1

В результате под водой оказались несколько деревень, во многих районах отключено электричество. Также уничтожены посевы. Как заявили местные власти, еще около 10 тысяч домов повреждены. При этом, согласно прогнозам метеорологических служб, сильные дожди будут идти еще как минимум ближайшие сутки. 

# Наводнение # Новости Кубы # Фотофакт

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