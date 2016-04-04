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На Кубе автобус с туристами из Германии и Австрии попал в ДТП

04 апреля 2016 07:35
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Новости Кубы. На Кубе автобус с туристами из Германии и Австрии попал в ДТП. Два человека погибли, еще около 30 пострадали.

Автобус направлялся к популярному среди иностранцев месту отдыха — городу Тринидад, но, не доехав до него совсем немного, столкнулся с грузовым автомобилем.

Сообщается, что авария унесла жизнь туриста из Германии, а также водителя автобуса. За жизнь троих пострадавших сейчас борются медики, состояние остальных опасений не вызывает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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