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На Китай обрушились снегопады – парализована транспортная система

15 декабря 2023 06:50
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Снегопады обрушились на китайские города. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры, даже в южных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Китай обрушились снегопады – парализована транспортная система-1

Непогода парализовала транспортную систему. Тысячи поездов не отправились в рейсы, дороги не успевают расчищать. Власти мобилизовали максимальное количество техники. По данным синоптиков, температура воздуха в Пекине в предстоящие выходные может опуститься до -18 °C.

# Погода # Новости Китая

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