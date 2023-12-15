На Китай обрушились снегопады – парализована транспортная система

Снегопады обрушились на китайские города. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры, даже в южных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода парализовала транспортную систему. Тысячи поездов не отправились в рейсы, дороги не успевают расчищать. Власти мобилизовали максимальное количество техники. По данным синоптиков, температура воздуха в Пекине в предстоящие выходные может опуститься до -18 °C.