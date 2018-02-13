На карнавале в Бразилии 600 человек обратились в больницу из-за жары

Новости Бразилии. Без малого 600 человек обратились за медицинской помощью в бразильском Рио, где проходит крупнейший в мире карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Без малого 600 человек обратились за медицинской помощью в бразильском Рио, где проходит крупнейший в мире карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жалобы у всех схожие: перегрев и гипертония, 6 пострадавших пришлось госпитализировать. Сообщается, что пожилая женщина умерла от сердечного приступа. Причиной плохого самочувствия участников и зрителей шоу стала сильная жара. Столбики термометров поднимаются до отметки в 40 градусов.
Для оказания первой помощи в районе проведения шествий установлены 7 медицинских палаток. Задействованы 200 специалистов.