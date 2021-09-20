На Канарских островах произошло извержение вулкана. Власти срочно эвакуируют жителей

Новости Испании. На Канарских островах произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Потоки лавы перекрыли некоторые дороги и вплотную приблизились к жилым домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти срочно эвакуируют жителей четырех населенных пунктов. Еще несколько тысяч людей, живущих в деревнях у подножия вулкана, призвали покинуть свои дома.