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На Канарских островах произошло извержение вулкана. Власти срочно эвакуируют жителей

20 сентября 2021 09:55
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Новости Испании. На Канарских островах произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Потоки лавы перекрыли некоторые дороги и вплотную приблизились к жилым домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Канарских островах произошло извержение вулкана. Власти срочно эвакуируют жителей-1

Власти срочно эвакуируют жителей четырех населенных пунктов. Еще несколько тысяч людей, живущих в деревнях у подножия вулкана, призвали покинуть свои дома.

На Канарских островах произошло извержение вулкана. Власти срочно эвакуируют жителей-4

Премьер Испании отменил свой визит в США и прибыл на Канары. Авиакомпаниям рекомендовано облетать острова.

# Извержение вулкана # Педро Санчес # Фотофакт

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