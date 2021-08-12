На Камчатке в озеро упал вертолёт с туристами. Восемь человек смогли спастись

Новости России. Вертолет с туристами потерпел крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По неизвестным пока причинам Ми-8 рухнул в Курильское озеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту находились 16 человек. Восьмерых разыскали спасатели.

По рассказам пассажиров, вертолет сильно ударился о воду и начал быстро погружаться. Выбраться из салона удалось лишь на глубине 8-9 метров. Людей доставили в больницу. Состояние двоих пациентов медики оценивают как тяжелое.