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На Камчатке в озеро упал вертолёт с туристами. Восемь человек смогли спастись

12 августа 2021 09:09
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Новости России. Вертолет с туристами потерпел крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По неизвестным пока причинам Ми-8 рухнул в Курильское озеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту находились 16 человек. Восьмерых разыскали спасатели.

На Камчатке в озеро упал вертолёт с туристами. Восемь человек смогли спастись-1

По рассказам пассажиров, вертолет сильно ударился о воду и начал быстро погружаться. Выбраться из салона удалось лишь на глубине 8-9 метров. Людей доставили в больницу. Состояние двоих пациентов медики оценивают как тяжелое.

На Камчатке в озеро упал вертолёт с туристами. Восемь человек смогли спастись-4

На озере продолжается масштабная поисково-спасательная операция. Известно, что перед вылетом вертолет проверяли специалисты. Технических неисправностей выявлено не было. По предварительным данным, причиной крушения мог стать туман. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Крушение вертолета # Фотофакт

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