Прямой эфир

На Камчатке разбился вертолет: на борту находились два человека

03 мая 2016 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. С Камчатки поступают сообщения о крушении вертолета. ЧП произошло в 80 километрах от побережья бухты Русская. По имеющейся информации, на борту находились два человека. О их судьбе пока ничего не известно.

К месту происшествия уже вылетел вертолёт со спасателями. Тем временем в аэропорту Приштины совершил экстренную посадку пассажирский самолёт турецких авиалиний. При приземлении борт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В момент инцидента в нём находилось более 150 человек. Все пассажиры эвакуированы, специалисты обследуют борт.

По предварительной информации, причиной происшествия стали плохие погодные условия.  До окончания первичного технического расследования аэропорт закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Крушение

Другие новости рубрики

Все новости
Германия созывает «нормандскую четверку» для обсуждения ситуации на Донбассе
03 мая 2016 06:10

Германия созывает «нормандскую четверку» для обсуждения ситуации на Донбассе

Спустя 16 лет в Гималаях обнаружили тела двух американских альпинистов
02 мая 2016 16:24

Спустя 16 лет в Гималаях обнаружили тела двух американских альпинистов

В историческом центре Нью-Йорка сгорела церковь, включенная в список достопримечательностей города
02 мая 2016 16:22

В историческом центре Нью-Йорка сгорела церковь, включенная в список достопримечательностей города