На Камчатке разбился вертолет: на борту находились два человека

Новости России. С Камчатки поступают сообщения о крушении вертолета. ЧП произошло в 80 километрах от побережья бухты Русская. По имеющейся информации, на борту находились два человека. О их судьбе пока ничего не известно.

К месту происшествия уже вылетел вертолёт со спасателями. Тем временем в аэропорту Приштины совершил экстренную посадку пассажирский самолёт турецких авиалиний. При приземлении борт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В момент инцидента в нём находилось более 150 человек. Все пассажиры эвакуированы, специалисты обследуют борт.

По предварительной информации, причиной происшествия стали плохие погодные условия. До окончания первичного технического расследования аэропорт закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.