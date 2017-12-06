На Камчатке проснулся самый высокий вулкан Евразии: пепел летит на 170 км

Новости России. Оранжевый уровень опасности для авиации объявлен на Камчатке из-за пробуждения вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнедышащая гора выбросила столп пепла, шлейф от которого протянулся на восток на 170 километров.
Новости России. Оранжевый уровень опасности для авиации объявлен на Камчатке из-за пробуждения вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнедышащая гора выбросила столп пепла, шлейф от которого протянулся на восток на 170 километров.
Ключевской – самый высокий из действующих вулканов Евразии. Его предыдущее извержение происходило со 2 марта до 30 августа 2017 года.