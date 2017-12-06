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На Камчатке проснулся самый высокий вулкан Евразии: пепел летит на 170 км

06 декабря 2017 08:51
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Новости России. Оранжевый уровень опасности для авиации объявлен на Камчатке из-за пробуждения вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнедышащая гора выбросила столп пепла, шлейф от которого протянулся на восток на 170 километров.

На Камчатке проснулся самый высокий вулкан Евразии: пепел летит на 170 км-1

На Камчатке проснулся самый высокий вулкан Евразии: пепел летит на 170 км-3

Ключевской – самый высокий из действующих вулканов Евразии. Его предыдущее извержение происходило со 2 марта до 30 августа 2017 года.

# Фотофакт # Извержение вулкана

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