На Камчатке проснулся самый высокий вулкан Евразии: пепел летит на 170 км

Новости России. Оранжевый уровень опасности для авиации объявлен на Камчатке из-за пробуждения вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнедышащая гора выбросила столп пепла, шлейф от которого протянулся на восток на 170 километров.