На Индию надвигается циклон Фани, жителей массово эвакуируют

Новости Индии. В Индии массово эвакуируют людей. Причина – надвигающийся циклон Фани, который, по прогнозам синоптиков, должен обрушиться на страну 2 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восточном побережье Индии спасатели вывозят тысячи жителей с уязвимых территорий в специальные приюты. Прекращена работа в двух крупных портах страны. Кроме этого, власти призывают туристов покинуть прибрежный храмовый город Пури, который является популярным местом среди паломников.