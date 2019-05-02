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На Индию надвигается циклон Фани, жителей массово эвакуируют

02 мая 2019 09:24
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Новости Индии. В Индии массово эвакуируют людей. Причина – надвигающийся циклон Фани, который, по прогнозам синоптиков, должен обрушиться на страну 2 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На Индию надвигается циклон Фани, жителей массово эвакуируют -1

На восточном побережье Индии спасатели вывозят тысячи жителей с уязвимых территорий в специальные приюты. Прекращена работа в двух крупных портах страны. Кроме этого, власти призывают туристов покинуть прибрежный храмовый город Пури, который является популярным местом среди паломников.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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