Смерч опрокинул автобус с 40 пассажирами в Румынии

Новости Румынии. Гигантский торнадо пронёсся над Румынией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидцы сняли эти кадры недалеко от города Кэлэраши на юго-востоке страны.
Новости Румынии. Гигантский торнадо пронёсся над Румынией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидцы сняли эти кадры недалеко от города Кэлэраши на юго-востоке страны.
Смерч прошел над районом, где практически нет зданий, но тем не менее он успел оставить без крыш десятки домов.
Кроме того, стихия опрокинула автобус, в котором находились около 40 человек. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Торнадо – редкое для Румынии явление. По словам метеорологов, причиной образования смерча стал холодный фронт, который также принес град и мощные ливни.