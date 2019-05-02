Смерч опрокинул автобус с 40 пассажирами в Румынии

Новости Румынии. Гигантский торнадо пронёсся над Румынией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидцы сняли эти кадры недалеко от города Кэлэраши на юго-востоке страны.

Смерч прошел над районом, где практически нет зданий, но тем не менее он успел оставить без крыш десятки домов.

Кроме того, стихия опрокинула автобус, в котором находились около 40 человек. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.