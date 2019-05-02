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Смерч опрокинул автобус с 40 пассажирами в Румынии

02 мая 2019 07:16
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Новости Румынии. Гигантский торнадо пронёсся над Румынией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидцы сняли эти кадры недалеко от города Кэлэраши на юго-востоке страны.

Смерч опрокинул автобус с 40 пассажирами в Румынии-1

Смерч прошел над районом, где практически нет зданий, но тем не менее он успел оставить без крыш десятки домов.

Кроме того, стихия опрокинула автобус, в котором находились около 40 человек. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Смерч опрокинул автобус с 40 пассажирами в Румынии-4

Торнадо – редкое для Румынии явление. По словам метеорологов, причиной образования смерча стал холодный фронт, который также принес град и мощные ливни.

# Ураганы # Фотофакт

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