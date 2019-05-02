Беспорядки на улицах Парижа: задержаны 330 человек

Новости Франции. Град из камней, разбитые витрины, стойкий запах слезоточивого газа. Так Франция встретила Первомай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы Парижа превратились в поле битвы. До 40 тысяч человек присоединились к маршу левых сил, профсоюзов, антиглобалистов. На улицы вышли и недовольные социальной политикой властей «жёлтые жилеты», которые с ноября 2018 года не прекращают акции протеста.

В результате беспорядков задержаны 330 человек. В столкновениях пострадали 38 – среди них 14 полицейских.