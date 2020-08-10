На греческий остров Эвбея обрушились ливни. Среди погибших – восьмимесячный младенец

Новости Греции. Не менее 6 человек погибли в результате сильнейшего наводнения на греческом острове Эвбея. Среди жертв – восьмимесячный младенец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки человек были вынуждены покинуть дома. Людей из зоны бедствия эвакуировали с помощью вертолётов.