На греческий остров Эвбея обрушились ливни. Среди погибших – восьмимесячный младенец

Новости Греции. Не менее 6 человек погибли в результате сильнейшего наводнения на греческом острове Эвбея. Среди жертв – восьмимесячный младенец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Не менее 6 человек погибли в результате сильнейшего наводнения на греческом острове Эвбея. Среди жертв – восьмимесячный младенец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки человек были вынуждены покинуть дома. Людей из зоны бедствия эвакуировали с помощью вертолётов.
После аномальной жары на остров обрушились проливные дожди. Множество зданий оказались затоплены, повреждена дорожная инфраструктура. В пострадавшие районы направлены команды спасателей. Они оказывают помощь жителям и ведут поиски пропавших без вести.