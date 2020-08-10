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На греческий остров Эвбея обрушились ливни. Среди погибших – восьмимесячный младенец

10 августа 2020 09:36
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Новости Греции. Не менее 6 человек погибли в результате сильнейшего наводнения на греческом острове Эвбея. Среди жертв – восьмимесячный младенец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На греческий остров Эвбея обрушились ливни. Среди погибших – восьмимесячный младенец-1

Десятки человек были вынуждены покинуть дома. Людей из зоны бедствия эвакуировали с помощью вертолётов.

На греческий остров Эвбея обрушились ливни. Среди погибших – восьмимесячный младенец-4

После аномальной жары на остров обрушились проливные дожди. Множество зданий оказались затоплены, повреждена дорожная инфраструктура. В пострадавшие районы направлены команды спасателей. Они оказывают помощь жителям и ведут поиски пропавших без вести.   

# Наводнение # Фотофакт

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