Бейруту выделят 200 млн евро срочной помощи

Новости мира. Международные доноры выделят пострадавшему от взрыва Бейруту более 200 миллионов евро срочной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято по итогам международной видеоконференции. В основном, эти средства будут направлены агентствам ООН, например, Всемирной продовольственной программе или Международному Красному Кресту.

Напомним, сильнейший взрыв прогремел в ливанской столице 4 августа. Он полностью уничтожил порт Бейрута, полгорода осталось в руинах.