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Бейруту выделят 200 млн евро срочной помощи

10 августа 2020 07:28
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Новости мира. Международные доноры выделят пострадавшему от взрыва Бейруту более 200 миллионов евро срочной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бейруту выделят 200 млн евро срочной помощи-1

Такое решение принято по итогам международной видеоконференции. В основном, эти средства будут направлены агентствам ООН, например, Всемирной продовольственной программе или Международному Красному Кресту.

Бейруту выделят 200 млн евро срочной помощи-4

Напомним, сильнейший взрыв прогремел в ливанской столице 4 августа. Он полностью уничтожил порт Бейрута, полгорода осталось в руинах.

Бейруту выделят 200 млн евро срочной помощи-7

Взорвались более 2500 тонн аммиачной селитры, хранившейся без должных мер безопасности. Число погибших, по последним данным, превысило 150 человек, пострадали около 5 тысяч. 

# Взрыв # Дональд Трамп # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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