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На горно-обогатительном комбинате в Башкортостане столкнулись два грузовых поезда: 4 человека погибли

27 марта 2017 10:07
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Новости России. В результате столкновения двух грузовых поездов на горно-обогатительном комбинате в Башкортостане погибли четыре человека. Еще один в тяжелом состоянии находится в больнице. На месте трагедии до сих пор ведутся поиски, поскольку есть пропавшие без вести.

При столкновении составов с рельсов сошли две цистерны с дизельным топливом, один локомотив опрокинулся. По факту происшествия региональное управление Следственного комитета России проводит проверку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария в России # Железнодорожные катастрофы

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