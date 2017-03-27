Сошедшая лавина на горнолыжном курорте в Японии унесла жизни 8 человек

Новости Японии. Восемь человек погибли при сходе лавины на горнолыжном курорте в районе японского города Насу. Как сообщает местное пожарное управление, в тот момент на снежном склоне находились около 60 школьников. Лети занимались в секциях скалолазания и вместе с инструкторами готовились к восхождению на гору.

Несколько десятков ребят получили травмы, как минимум трое числятся пропавшими без вести. После происшествия при правительстве создан экстренный штаб для координации поисковых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.