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Наводнение в Перу унесло жизни уже 100 человек, на восстановление городов надо около $2,5 млрд

27 марта 2017 05:46
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Новости Перу. В Перу растет число жертв сильных наводнений. К этому времени известно, что стихия унесла жизни около 100 человек. Несколько десятков числятся пропавшими без вести, более 300 человек тяжело ранены. Наводнения разрушили тысячи домов, школ, больниц и городскую инфраструктуру. В трех регионах страны объявлено чрезвычайное положение.

На восстановление городов потребуется около 2,5 миллиардов долларов. Власти называют эти наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

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