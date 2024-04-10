На гидроэлектростанции в Италии прогремел взрыв – как минимум 3 человека погибли

Как минимум три человека погибли при сильном взрыве, прогремевшем на одной из гидроэлектростанций в пригороде Болоньи на севере Италии. Еще пятеро доставлены в больницы в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на месте ЧП идет масштабная операция по поиску выживших. В ней задействованы около 120 спасателей и водолазов, поскольку авария произошла на подземном этаже сооружения, которое вскоре оказалось затопленным водой. Сообщается о серьезном повреждении плотины искусственного водохранилища, питающего станцию.

Франческо Нотаро, начальник регионального управления пожарной безопасности Болоньи (Италия):

В настоящее время мы обнаружили три тела, четыре человека пропали без вести. Сейчас идут их активные поиски, после чего у нас появится время, чтобы разобраться в том, что произошло. Будут расследованы все обстоятельства произошедшего. А сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы обезопасить объект и, прежде всего, найти всех выживших.