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На Гаити вооружённые банды потребовали отставки премьер-министра

06 марта 2024 07:33
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На Гаити, где практически идет война между криминальными группировками и войсками, ситуация приобретает все более трагический характер. Лидер крупнейшего бандформирования страны, который поднял мятеж, потребовал уйти в отставку правительство во главе с премьер-министром страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гаити вооружённые банды потребовали отставки премьер-министра-1

В противном случае он пообещал, что устроит новую волну насилия в стране и объединит все орудующие в стране банды в одну большую армию, которая захватит власть на Гаити. 

Напомним, несколько дней назад вооруженные группы штурмом захватили несколько тюрем, выпустив оттуда тысячи заключенных, и не оставляют попыток захватить международный аэропорт. Сейчас они контролируют 80 % городов. Власти объявили режим ЧП и ввели комендантский час.

# Криминал

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