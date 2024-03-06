На Гаити вооружённые банды потребовали отставки премьер-министра

На Гаити, где практически идет война между криминальными группировками и войсками, ситуация приобретает все более трагический характер. Лидер крупнейшего бандформирования страны, который поднял мятеж, потребовал уйти в отставку правительство во главе с премьер-министром страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В противном случае он пообещал, что устроит новую волну насилия в стране и объединит все орудующие в стране банды в одну большую армию, которая захватит власть на Гаити.

Напомним, несколько дней назад вооруженные группы штурмом захватили несколько тюрем, выпустив оттуда тысячи заключенных, и не оставляют попыток захватить международный аэропорт. Сейчас они контролируют 80 % городов. Власти объявили режим ЧП и ввели комендантский час.