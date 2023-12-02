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На экс-министра транспорта Чувашии заведено два уголовных дела

02 декабря 2023 08:41
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Экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова обвиняют в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета РФ.

Так, 1 декабря 2023 года Осипову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с превышением должностных полномочий, совершенных из корыстной и личной заинтересованности, а также с организацией неправомерного оборота средств платежей.

В декабре 2022 года бывший министр осуществил заключение муниципального контракта, подразумевающего разработку проектной документации, капитальный ремонт и содержание дороги в Чебоксарах с организацией, которая не соответствовала условиям закупки. Также стало известно, что руководил фирмой знакомый Осипова. Из-за действий чиновника региональный бюджет получил ущерб в размере 7 миллионов российских рублей.

Вина Владимиром Осиповым признана в полном объеме.

# Коррупция

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