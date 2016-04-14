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На чердаке во Франции нашли картину Микеланджело Караваджо стоимостью 135 млн. долларов

14 апреля 2016 06:27
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Новости Франции. О том, что можно найти на чердаке. Оказывается, даже произведения искусства за миллионы долларов. Утраченная 400 лет назад картина итальянского художника Микеланджело Караваджо, возможно, была найдена именно на заброшенном этаже одного из домов Франции. Мы говорим «возможно», потому что сейчас эксперты продолжают работать над установлением авторства.

Шедевр нашли совершенно случайно:  владелец дома, желая понять, откуда капает вода, поднялся на чердак, где никогда прежде не бывал. Там он и увидел старую картину, на которой была изображена библейская сцена. Уже известно, что искусствоведы оценили найденную картину в 135 млн. долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Картины

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