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ОЗХО начнет работу на месте предполагаемой химической атаки в городе Дума, если ООН посчитает, что ситуация в районе безопасна

18 апреля 2018 06:44
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Новости Сирии. Точку в вопросе о применении отравляющего газа в Сирии должны поставить представители Организации по запрещению химического оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня, 18 апреля, эксперты приступят к работе в городе Дума. Именно там – по неподтвержденной информации – 7 апреля было применено химоружие.

ОЗХО начнет работу на месте предполагаемой химической атаки в городе Дума, если ООН посчитает, что ситуация в районе безопасна-1

Ранее в населенный пункт для разведки маршрута выехала служба безопасности ООН, а также были направлены представители Всемирной организации здравоохранения. Специалисты должны были оценить обстановку с точки зрения медико-санитарных условий. Сколько времени будет работать экспертная группа, не сообщается. Известно, что она состоит из девяти человек.

Тем временем, по миру прокатилась волна протестов. В США, Великобритании, Франции, Греции и Иордании сотни людей выходят на улицы с требованиями прекратить бомбардировки в Сирии.

ОЗХО начнет работу на месте предполагаемой химической атаки в городе Дума, если ООН посчитает, что ситуация в районе безопасна-4

# Фотофакт # Война в Сирии

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