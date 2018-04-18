ОЗХО начнет работу на месте предполагаемой химической атаки в городе Дума, если ООН посчитает, что ситуация в районе безопасна

Новости Сирии. Точку в вопросе о применении отравляющего газа в Сирии должны поставить представители Организации по запрещению химического оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня, 18 апреля, эксперты приступят к работе в городе Дума. Именно там – по неподтвержденной информации – 7 апреля было применено химоружие.