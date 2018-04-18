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В Башкирии ученик школы с ножом напал на одноклассников, после чего устроил поджог. Кадры с места ЧП

18 апреля 2018 07:48
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Новости России. Ученик одной из школ Башкортостана напал на одноклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Башкирии ученик школы с ножом напал на одноклассников, после чего устроил поджог. Кадры с места ЧП-1

По некоторым данным, девятиклассник ворвался в кабинет с ножом, ранил нескольких человек, после чего устроил пожар. В результате инцидента были госпитализированы две девочки, учительница и сам нападавший.

На месте происшествия работают пожарные и следователи. Мотивы злоумышленника пока не установлены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

# Фотофакт # Нападение

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