На 81 году в США умерла актриса Верна Блум

Верна Блум родилась 7 августа 1938 года в Линне, штат Массачусетс. Актриса снималась в фильмах во второй половине 20 века. Она известна своими ролями в работах Клинта Иствуда «Наездник с высоких равнин» и «Поющий по кабакам», а также по фильмам «Зверинец», «Последнее искушение Христа» и другим.