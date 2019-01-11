На 81 году в США умерла актриса Верна Блум

Новости США. В Бар-Харборе штата Мэн на 81 году жизни скончалась американская актриса Верна Блум.
Как сообщает Variety, причиной её кончины стало осложнение деменции. У женщины остались супруг и сын.
Новости США. В Бар-Харборе штата Мэн на 81 году жизни скончалась американская актриса Верна Блум.
Как сообщает Variety, причиной её кончины стало осложнение деменции. У женщины остались супруг и сын.
Фото: Getty Images
Верна Блум родилась 7 августа 1938 года в Линне, штат Массачусетс. Актриса снималась в фильмах во второй половине 20 века. Она известна своими ролями в работах Клинта Иствуда «Наездник с высоких равнин» и «Поющий по кабакам», а также по фильмам «Зверинец», «Последнее искушение Христа» и другим.