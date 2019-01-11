Прямой эфир

На 81 году в США умерла актриса Верна Блум

11 января 2019 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Бар-Харборе штата Мэн на 81 году жизни скончалась американская актриса Верна Блум.  

Как сообщает Variety, причиной её кончины стало осложнение деменции. У женщины остались супруг и сын.  

На 81 году в США умерла актриса Верна Блум-1

Фото: Getty Images  

Верна Блум родилась 7 августа 1938 года в Линне, штат Массачусетс. Актриса снималась в фильмах во второй половине 20 века. Она известна своими ролями в работах Клинта Иствуда «Наездник с высоких равнин» и «Поющий по кабакам», а также по фильмам «Зверинец», «Последнее искушение Христа» и другим.  

# Некролог # Верна Блум

Другие новости рубрики

Все новости
Жертвами морозов в Украине стали более 60 человек
10 января 2019 19:18

Жертвами морозов в Украине стали более 60 человек

Узбекистан вводит 30-дневный безвизовый режим для 45 стран
10 января 2019 15:03

Узбекистан вводит 30-дневный безвизовый режим для 45 стран

В Москве на Волоколамском шоссе обрушился грунт под тоннелем
10 января 2019 14:56

В Москве на Волоколамском шоссе обрушился грунт под тоннелем