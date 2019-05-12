На 80 году ушёл из жизни советский хоккеист Анатолий Ионов

Новости России. 12 мая на 80 году жизни скончался советский хоккеист и олимпийский чемпион Анатолий Ионов. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Анатолий Ионов родился 23 мая (6 августа) 1939 года в Ногинске. Интерес к хоккею у Анатолия Семёновича появился в конце 1940-ых, хотя тогда играть приходилось палками, а вместо шайб были консервные банки.

Позже хоккей из хобби превратился в профессиональную деятельность. Ионову довелось выступать за команды «Электросталь», «Крылья Советов», ЦСКА.

Пик карьеры у Анатолия Семёновича пришёлся на 1960-ые. В те годы он стал олимпийским чемпионом (1968 год), чемпионом мира и Европы, чемпионом СССР. В чемпионатах СССР сыграл в более чем трёхстах матчах, забросил 139 шайб.

После выхода на пенсию Ионов любил проводить время на даче, занимался там огородом. Время от времени выбирался на рыбалку.