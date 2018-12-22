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На 53 году жизни умер режиссёр «Спокойной ночи, малыши!»

22 декабря 2018 07:27
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Новости России. 20 декабря на 53 году ушёл из жизни художественный руководитель и основатель Нового Арт Театра Дмитрий Калинин. Об этом сообщается на странице Театра в Instagram.  

Калинин родился 13 апреля 1966 года в Москве. В 1983 году Дмитрий окончил школу и поступил в МГИУ, но отчислился через два года и пошёл в армию.  

В 1989 году мужчина начал обучение в ЕГТИ, окончил его в 1993, после чего решил продолжить обучение в Театральном институте имени Щукина, но забрал оттуда документы через год.  

В 1994 году Калинин основал театрально-телевизионную студию «Я сам Артист» и в том же году выпустил серию детских программ с одноименным названием.  

На 53 году жизни умер режиссёр «Спокойной ночи, малыши!»-1

Фото: facebook.com/dk.nat  

В 1997 году стал режиссёром серии телепередач «Спокойной ночи, малыши!».  

В 1999 году Дмитрий основал театр «Я сам Артист», который в 2004 году был переименован в «Новый Арт Театр». В 2003-2009 годах постановки Калинина проходили на многих сценах и даже на фестивальных площадках за границей.  

20 декабря 2018 года в возрасте 52 лет Калинин умер.  

«Вчера ушёл из жизни Дима Калинин, замечательный человек 52 лет, режиссёр, актёр, театральный строитель, настоящий подвижник театра. Дима сначала сам играл в театре и в кино, а потом собрал вокруг себя талантливых детей и создал великолепный театр-школу – «Новый Арт-Театр». Теперь воспитанники выросли и стали большими. Дима тоже хотел вырваться за пределы детской студии, у него были талант, харизма, сумасшедшее театральное мышление… Он заболел и умер. Совсем молодым и прекрасным», – написала прощальные слова на своей странице в Facebook журналистка Ксения Ларина.  

Прощание с режиссёром и драматургом состоится я 24 декабря с 8:00 до 10:00 в Новом Арт Театре.  

# Некролог # Дмитрий Калинин

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