На 53 году жизни умер режиссёр «Спокойной ночи, малыши!»

Новости России. 20 декабря на 53 году ушёл из жизни художественный руководитель и основатель Нового Арт Театра Дмитрий Калинин. Об этом сообщается на странице Театра в Instagram.

Калинин родился 13 апреля 1966 года в Москве. В 1983 году Дмитрий окончил школу и поступил в МГИУ, но отчислился через два года и пошёл в армию.

В 1989 году мужчина начал обучение в ЕГТИ, окончил его в 1993, после чего решил продолжить обучение в Театральном институте имени Щукина, но забрал оттуда документы через год.

В 1994 году Калинин основал театрально-телевизионную студию «Я сам Артист» и в том же году выпустил серию детских программ с одноименным названием.