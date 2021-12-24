«Мы ждём паломников, мы ждём открытия границ». На Ясельной площади в Вифлееме готовятся праздновать Рождество

Христиане, живущие по григорианскому календарю, в ожидании одного из главных религиозных праздников. Мир на пороге Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из важнейших центров, к которому приковано внимание верующих, – Вифлеем, который считается местом рождения Иисуса Христа.

В город уже прибыл латинский патриарх Иерусалима. Он возглавит рождественское богослужение. В 2021 году на знаменитой вифлеемской Ясельной площади будет очень мало паломников и верующих, так как Израиль закрыл границы из-за распространения нового штамма коронавируса.

Пьербаттиста Пиццабалла, латинский патриарх Иерусалима:

Мы празднуем, несмотря на пандемию. Мы ждем паломников, мы ждем открытия границ и надеемся, что 2022 год ознаменует изменение этой ситуации. Мы надеемся, что сможем насладиться тем, что весь мир приедет сюда в следующем году.