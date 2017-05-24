Мы планируем ввести дополнительные вооруженные патрули: Манчестер приходит в себя после теракта 22 мая

Новости Великобритании. Вот так место трагедии в Манчестере выглядит сегодня. Люди несут сюда цветы, свечи и записки. Спустя почти 48 часов в Соединенном Королевстве скорбь, боль и слезы. Те, кто выжил после взрыва в арене, и сейчас не могут отойти от произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидец:

Мы вышли на улицу из Арены и видели так много людей. Они бежали и кричали, а некоторые родители искали своих детей. Вокруг люди истекали кровью. Это было ужасно.

К этому времени опознаны все погибшие. В СМИ появилась информация, что самой юной жертвой теракта стала 8-летняя девочка. Известно, что в критическом состоянии в больницах еще 20 человек. Врачи борются за их жизнь. У людей осколочные ранения, оторваны конечности – число жертв может возрасти. Всего в госпиталях Великобритании остается около 60 пострадавших. Тем временем СМИ обнародовали фото предполагаемого террориста-смертника. 22-летний Салман Абеди вернулся из Ливии за несколько дней до атаки. А в Twitter перед нападением исполнитель теракта оставил предупреждающую запись. Почему на нее никто не отреагировал, еще предстоит выяснить следствию. Впрочем, усиленные меры безопасности в стране не отменяются.

Садик Хан, мэр Лондона:

Мы планируем ввести дополнительные вооруженные патрули полиции на улицах Лондона, а также военных. Но у граждан нет причин паниковать. Мы делаем все, чтобы сохранить жизни и спокойствие англичан. С Манчестером скорбит и весь мир. Соболезнуют жертвам теракта в Германии, Италии, Франции, Польше, Португалии… Книга соболезнований открылась 24 мая в посольстве туманного Альбиона в Минске. Слова скорби и поддержки оставляют как простые белорусы, так и представители дипмисиий. Наши граждане продолжают выражать солидарность с народом Великобритании, к зданию посольства несут живые цветы.

Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:

Мы очень благодарны народу Беларуси за оказанную поддержку. В посольство еще вчера начали приносить цветы. Это было очень трогательно. Также мы получили соболезнования от глав государства, от лица белорусского народа, которые были посланы ее величеству королеве. Большое спасибо за это.

Британцы не были бы британцами, если бы не сплотились после такой трагедии с помощью поэзии. Так, тысячи людей собрались в Манчестере, чтобы

почтить память погибших, слушая поэму местного литератора Тони Уолша. Тони Уолш, поэт (Великобритания):

Это место, где мы стоим вместе с улыбкой на лице. Манкунианцы навсегда, потому что это место в наших сердцах, в наших домах!